Збільшення кількості хворих на COVID-19 повністю зупинить медицину - Зеленський

"У нас сьогодні там 2100 з чимось людей (захворіли за добу на COVID-19 - ред.). Ми вже на цій хвилі за 2 тисячі. Вона дуже небезпечна і навіть небезпечна не тільки... про кількість людей ми говоримо, а про те, що ми не можемо поставити з вами на всіх дорогах, в усіх лікарнях... нічого не робити, а просто зробити тільки інфекційні лікарні і поставити там ліжка і переобладнання робити в усіх лікарнях. Тому збільшення кількості захворівших для нас просто зупинить повністю медицину і держава нічого не зможе зробити вже. Зараз все залежить від людей. Просто ходіть у масках і просто обережно...", - сказав Володимир Зеленський.

Він також закликав людей бути обережними у церквах, на весіллях і у місцях великого скупчення людей.

"Ніхто не розуміє, поки рідна людина не захворіє, наскільки важко витримати це. Наскільки важко нашій медицині", - додав Президент.

Нагадаємо, Зеленський зізнався, що його син перехворів коронавірусною хворобою.