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Збільшення кількості хворих на COVID-19 повністю зупинить медицину - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває на хвилі у понад 2 тис. хворих на COVID-19 і збільшення кількості хворих повністю зупинить медицину, держава нічого не зможе зробити. Про це він сказав під час брифінгу під час робочої поїздки на Миколаївщину, передає кореспондент УНН.

Збільшення кількості хворих на COVID-19 повністю зупинить медицину - Зеленський

"У нас сьогодні там 2100 з чимось людей (захворіли за добу на COVID-19 - ред.). Ми вже на цій хвилі за 2 тисячі. Вона дуже небезпечна і навіть небезпечна не тільки... про кількість людей ми говоримо, а про те, що ми не можемо поставити з вами на всіх дорогах, в усіх лікарнях... нічого не робити, а просто зробити тільки інфекційні лікарні і поставити там ліжка і переобладнання робити в усіх лікарнях. Тому збільшення кількості захворівших для нас просто зупинить повністю медицину і держава нічого не зможе зробити вже. Зараз все залежить від людей. Просто ходіть у масках і просто обережно...", - сказав Володимир Зеленський.

Він також закликав людей бути обережними у церквах, на весіллях і у місцях великого скупчення людей.

"Ніхто не розуміє, поки рідна людина не захворіє, наскільки важко витримати це. Наскільки важко нашій медицині", - додав Президент.

Нагадаємо, Зеленський зізнався, що його син перехворів коронавірусною хворобою.

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