Увеличение количества больных COVID-19 полностью остановит медицину - Зеленский

"У нас сегодня там 2100 с чем-то человек (заболели за сутки COVID-19 - ред.). Мы уже на этой волне по 2000. Она очень опасная и даже опасная не только... о количестве людей мы говорим, а о то, что мы не можем поставить с вами на всех дорогах, во всех больницах... ничего не делать, а просто сделать только инфекционные больницы и поставить там кровати и переоборудование делать во всех больницах. Поэтому увеличение количества заболевших нам просто остановит полностью медицину и государство ничего не сможет сделать уже. Сейчас все зависит от людей. Просто ходите в масках и просто осторожно...", - сказал Владимир Зеленский.

Он также призвал людей быть осторожными в церквях, на свадьбах и в местах большого скопления людей.

"Никто не понимает, пока родной человек не заболеет, насколько трудно выдержать это. Насколько трудно нашей медицине", - добавил Президент.

Напомним, Зеленский признался, что его сын переболел коронавирусной болезнью.