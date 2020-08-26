Збільшення кількості електротранспорту покращить екологічну ситуацію в столиці — депутат Київради
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Збільшення кількості електротранспорту суттєво вплине на покращення екологічної ситуації у Києві. Про це в коментарі УНН розповів депутат Київради, член її постійної комісії з питань екологічної політики Ігор Мірошниченко.
Єдиною стратегію для подолання негативного впливу на якість повітря у столиці, на його думку, є стимулювання розвитку електромобілів, а також зменшення кількості автотранспорту з двигунами внутрішнього згорання.
"Безперечно, це має бути громадський електротранспорт, мають буті витіснені з вулиці всі маршрутки, екологічним повинен бути великогабаритний транспорт, якщо навіть не електричний, то він має проходити контроль на предмет викидів у повітря. Безпечним є електричний транспорт. Тож треба стимулювати розвиток електромобілів як в Києві, так і в Україні", - зазначив він.
Депутат Київради також вважає за необхідне встановлювати більше зарядних станцій для електромобілів у Києві та надавати їм пріоритет для в’їзду в середмістя, одночасно вводячи певні обмеження для всього іншого автотранспорту.
Нагадаємо, Мінінфраструктури працює над тим, щоб максимально швидко в Україні створити комфортну інфраструктуру для використання електромобілів. Зокрема, йдеться про зарядні станції, яких в Україні зараз дуже мало. Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, планується переглянути державні будівельні норми, аби нові будинки і АЗС були вже з зарядною станцією для електромобілів.
Раніше УНН повідомляв із посиланням на пресслужбу КМДА, що у Києві спостерігається перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій в повітрі шкідливих домішок.