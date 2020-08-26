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Увеличение количества электротранспорта улучшит экологическую ситуацию в столице — депутат Киевсовета

Киев • УНН

 • 7107 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Увеличение количества электротранспорта существенно повлияет на улучшение экологической ситуации в Киеве. Об этом в комментарии УНН рассказал депутат Киевсовета, член ее постоянной комиссии по вопросам экологической политики Игорь Мирошниченко.

Увеличение количества электротранспорта улучшит экологическую ситуацию в столице — депутат Киевсовета

Единственной стратегией для преодоления негативного влияния на качество воздуха в столице, по его мнению, является стимулирование развития электромобилей, а также уменьшение количества автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания.

"Безусловно, это должен быть общественный электротранспорт, должны быть вытеснены с улицы все маршрутки, экологическим должен быть крупногабаритный транспорт, если даже не электрический, то он должен проходить контроль на предмет выбросов в атмосферу. Безопасным является электрический транспорт. Поэтому надо стимулировать развитие электромобилей как в Киеве, так и в Украине", - отметил он.

Депутат Киевсовета также считает необходимым устанавливать больше зарядных станций для электромобилей в Киеве и предоставлять им приоритет для въезда в центр города, одновременно вводя определенные ограничения для всего автотранспорта.

Напомним, Мининфраструктуры работает над тем, чтобы максимально быстро в Украине создать комфортную инфраструктуру для использования электромобилей. В частности, речь идет о зарядных станциях, которых в Украине сейчас очень мало. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, планируется пересмотреть государственные строительные нормы, чтобы новые дома и АЗС были уже с зарядной станцией для электромобилей.

Ранее УНН сообщал со ссылкой на пресс-службу КГГА, что в Киеве наблюдается превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций в воздухе вредных примесей.

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