Збій у роботі системи "Шлях": Держприкордонслужба заявила, що поки що збільшення черг немає

Поки що збільшення черг на пунктах пропуску через технічний збій у роботі системи "Шлях", не відмічається. Про це журналісту УНН повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

На запитання чи спостерігається збільшення черг на пунктах пропуску через збій у роботі системи "Шлях", Демченко відповів:

"Потрібно розуміти, що ми не є адміністраторами цієї системи, але поки що збільшення черг ми не відмічаємо".

Доповнення

Укртрансбезпека повідомляла, що через технічний збій роботи дата центру тимчасово відсутній доступ до системи "Шлях" та офіційного сайту Укртрансбезпеки.

Також Укрпошта, Нафтогаз та Укртрансбезпека заявили про збій у роботі своїх IT-систем.