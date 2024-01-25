Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Пока что увеличение очередей на пунктах пропуска из-за технического сбоя в работе системы "Шлях", не отмечается. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

На вопрос наблюдается ли увеличение очередей на пунктах пропуска из-за сбоя в работе системы "Шлях", Демченко ответил:

"Нужно понимать, что мы не являемся администраторами этой системы, но пока что увеличение очередей мы не отмечаем".

Дополнение

Укртрансбезопасность сообщала, что из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности.

Также Укрпочта, Нафтогаз и Укртрансбезопасность заявили о сбое в работе своих IT-систем.