Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
Киев • УНН
Несмотря на технический сбой в системе "Шлях", по данным Государственной пограничной службы, увеличение очередей на пунктах пропуска не зафиксировано. Сбой также повлиял на работу ИТ-систем "Укртрансбезопасности", "Укрпочты" и "Нафтогаза".
Пока что увеличение очередей на пунктах пропуска из-за технического сбоя в работе системы "Шлях", не отмечается. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
На вопрос наблюдается ли увеличение очередей на пунктах пропуска из-за сбоя в работе системы "Шлях", Демченко ответил:
"Нужно понимать, что мы не являемся администраторами этой системы, но пока что увеличение очередей мы не отмечаем".
Дополнение
Укртрансбезопасность сообщала, что из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности.
Также Укрпочта, Нафтогаз и Укртрансбезопасность заявили о сбое в работе своих IT-систем.
Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
Несмотря на технический сбой в системе "Шлях", по данным Государственной пограничной службы, увеличение очередей на пунктах пропуска не зафиксировано. Сбой также повлиял на работу ИТ-систем "Укртрансбезопасности", "Укрпочты" и "Нафтогаза".
"Скарбничка здоров'я": врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области
Врачи столичного "Охматдета" обследовали маленьких жителей Днепропетровской области.
МИД сделал критическое заявление из-за выбора HBO актера-сторонника рф для "Белого лотоса"
Министерство иностранных дел Украины сделало критическое заявление из-за выбора HBO сербского актера Милоша Биковича, сторонника рф, для съемок в третьем сезоне сериала "Белый лотос".
ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает страны-члены признать депортацию украинских детей рф геноцидом
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей россией геноцидом. Она также призывает к немедленному прекращению депортации и принудительного перемещения детей и требует их возвращения в Украину.
Отдавали приказы на осуществление широкомасштабного вторжения и обстрел Херсона: будут судить военных чиновников рф
Двух генералов и подполковника вооруженных сил России будут судить за планирование широкомасштабного вторжения в Украину и обстрел города Херсон.
Венгрия сигнализирует относительно снятия вето на 50 млрд евро от ЕС для Украины - глава МИД Финляндии
По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, ожидается, что Венгрия отменит свою блокаду предложенного ЕС пакета помощи Украине в 50 миллиардов евро. Это следует за "позитивным сигналом" от министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Партнеры готовы предоставлять F-16 Украине, но нужно подготовить все для их использования - Игнат
Международные партнеры готовы предоставить Украине истребители F-16, однако необходима подготовка к их эффективному использованию, включая подготовку пилотов и инфраструктуру.
Продавали в Украине и странах ЕС: на Тернопольщине разоблачили группу наркоторговцев
Украинские правоохранители разоблачили в Тернопольской области преступную организацию, которая занималась производством и распространением психотропных веществ на территории Украины и ЕС.
"Продолжаем уничтожать врага": Сырский встретился с бойцами с передовой
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский встретился с фронтовиками и вручил государственные награды. Он заверил, что они не остановятся на достигнутом и будут продолжать противостоять врагу и побеждать его.
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Кипермана
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана.