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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

Киев  •  УНН

25 январь 2024, 11:09  •  32329 просмотра

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Несмотря на технический сбой в системе "Шлях", по данным Государственной пограничной службы, увеличение очередей на пунктах пропуска не зафиксировано. Сбой также повлиял на работу ИТ-систем "Укртрансбезопасности", "Укрпочты" и "Нафтогаза".

Пока что увеличение очередей на пунктах пропуска из-за технического сбоя в работе системы "Шлях", не отмечается. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

На вопрос наблюдается ли увеличение очередей на пунктах пропуска из-за сбоя в  работе системы "Шлях", Демченко ответил:

"Нужно понимать, что мы не являемся администраторами этой системы, но пока что увеличение очередей мы не отмечаем".

Дополнение

  Укртрансбезопасность сообщала, что из-за технического сбоя работы дата центра временно отсутствует доступ к системе "Шлях" и официальному сайту Укртрансбезопасности.

Также Укрпочта, Нафтогаз и Укртрансбезопасность заявили о сбое в работе своих IT-систем.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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