Завтра ВР планує розглянути законопроект про ринок електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. На позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради 12 грудня на до порядку денного внесені законопроекти щодо особливого статусу Донбасу, про проведення сесії ПА НАТО в Києві, про ринок електричної енергії. Про це свідчить порядок денний опублікований на сайті комітету, передає УНН.
Так, Верховна Рада планує розглянути низку законопроектів у другому читанні, серед яких: законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна", "Про ринок електричної енергії", про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
У першому читанні планується розглянути законопроект про розвідку, законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення.
Також, планується розглянути законопроект про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.
Нагадаємо, 12 грудня першим на розгляд Ради винесуть законопроект про особливий статус Донбасу.