Завтра ВР планирует рассмотреть законопроект о рынке электроэнергии

Так, Верховная Рада планирует рассмотреть ряд законопроектов во втором чтении, среди которых: законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества", "О рынке электрической энергии", о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроект о разведке, законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения.

Также, планируется рассмотреть законопроект о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Напомним, 12 декабря первым на рассмотрение Рады вынесут законопроект об особом статусе Донбасса.