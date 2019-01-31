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Завтра відбудеться підготовче засідання у справі "догхантера" Святогора

Завтра відбудеться підготовче засідання у справі "догхантера" Святогора

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. У Шевченківському районному суді Києва завтра відбудеться підготовче судове засідання у справі про відомого "догхантера" Олексія Святогора, якого звинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами. Про це повідомила кореспонденту УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

"Засідання підготовче завтра в Шевченківському суді на 15.00", - повідомила вона.

Нагадаємо, 11 жовтня підготовче засідання по даній справі було перенесено.

Нагадаємо, 8 червня 2018 року столична поліція затримала відомого "догхантера" Святогора.

11 червня Шевченківський районний суд Києва обрав для відомого "догхантера" Олексія Святогора запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 липня.

26 червня Апеляційний суд Києва змінив Олексію Святогор запобіжний захід з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Святогор підозрюється в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 300 (виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості) Кримінального кодексу України.

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