Завтра відбудеться підготовче засідання у справі "догхантера" Святогора

КИЇВ. 31 січня. УНН. У Шевченківському районному суді Києва завтра відбудеться підготовче судове засідання у справі про відомого "догхантера" Олексія Святогора, якого звинувачують у закликах до розправи над бездомними тваринами. Про це повідомила кореспонденту УНН прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.