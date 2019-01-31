Завтра состоится подготовительное заседание по делу "догхантера" Святогора
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Шевченковском районном суде Киева завтра состоится подготовительное судебное заседание по делу о известного "догхантера" Алексея Святогора, которого обвиняют в призывах к расправе над бездомными животными. Об этом сообщила корреспонденту УНН пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Заседание подготовительное завтра в Шевченсковском суде на 15.00", - сообщила она.
Напомним, 11 октября подготовительное заседание по данному делу было перенесено.
Напомним, 8 июня 2018 года столичная полиция задержала известного "догхантера" Святогора.
11 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для известного "догхантера" Алексея Святогора меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 июля.
26 июня Апелляционный суд Киева изменил Алексею Святогору меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 300 (изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости) Уголовного кодекса Украины.