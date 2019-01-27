Завтра в Україні очікується до 11 градусів морозу

"28 січня в Україні без опадів, лише у східних областях вночі сніг. Вночі та вранці на Правобережжі місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі у північних, центральних та Харківській областях 11-16°, на решті території 5-10° морозу ( на крайньому заході країни та узбережжі морів 1-6° морозу); вдень 2-7° морозу, на півночі Лівобережжя до 11° морозу, у південних, західних, Житомирській та Вінницькій областях від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 6° тепла", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, автодороги державного значення станом на ранок неділі, 27 січня, у більшості областей України місцями засніженію. У Харківській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях виникла ожеледиця, в Луганській області – сніговий накат.

Нагадаємо, на високогiр'ї та в горах Закарпатської областi утримується значна снiголавинна небезпека.



