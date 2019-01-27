Водіїв попередили про засніжені дороги та ожеледицю

"Станом на 07-00 год. 27.01.2019 р. опади у вигляді снігу спостерігались у Київській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Луганській, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Житомирській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Приріст снігового покрову 5-12 см. В Запорізькій, Донецькій областях мряка, місцями невеликий дощ та туман. На решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

Стан покриття на а/д державного значення в Тернопільській, Чернівецькій, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та Вінницькій областях засніжене.

На території Харківській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях виникла ожеледиця, в Луганській області – сніговий накат.

На перевальних ділянках доріг Івано-Франківський області невеликий сніг на інших перевалах без опадів. Температура повітря -5-10°С.

В "Укравтодорі" зазначили, що проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів не зафіксовано.

"27 січня вночі у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, вдень у Полтавській, Сумській та Харківській областях значний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця; (І рівень небезпечності, жовтий)", - додали у відомстві.

Температура повітря на більшій частині центральних, північних та західних областей від -2 до -8°С на півдні коливається від -2 до +3°С.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 1337 одиниць техніки та 1801 робітник.

Як повідомляв УНН, цими вихідними у Києві очікується снігопад.

Нагадаємо, погіршення погодних умов очікується в Україні 27 січня.