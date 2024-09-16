Завтра в Україні знову не планують виключати світло - ДТЕК

В Україні завтра, 17 вересня, обмеження світла не заплановані, розповіли в ДТЕК, передає УНН.

Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики. Якщо будуть зміни, обов'язково повідомимо на нашому телеграм-каналі