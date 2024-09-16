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Завтра в Україні знову не планують виключати світло - ДТЕК

Завтра в Україні знову не планують виключати світло - ДТЕК

Київ • УНН

 • 15899 перегляди

За інформацією ДТЕК, 17 вересня в Україні не заплановані обмеження електропостачання. Укренерго повідомляє, що вівторок має пройти без відключень світла, про можливі зміни повідомлять додатково.

В Україні завтра, 17 вересня, обмеження світла не заплановані, розповіли в ДТЕК, передає УНН

Згідно з інформацією від Укренерго вівторок має пройти без відключень електрики. Якщо будуть зміни, обов'язково повідомимо на нашому телеграм-каналі

- йдеться у повідомленні ДТЕК. 

Киянам потрібно готуватись до складної зими у будь-якому сценарії — Харченко03.09.24, 14:43 • 37284 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

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