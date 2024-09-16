Завтра в Украине снова не планируют выключать свет - ДТЭК
Киев • УНН
По информации ДТЭК, 17 сентября в Украине не запланированы ограничения электроснабжения. Укрэнерго сообщает, что вторник должен пройти без отключений света, о возможных изменениях сообщат дополнительно.
В Украине завтра, 17 сентября, ограничения света не запланированы, рассказали в ДТЭК, передает УНН.
Согласно информации от Укрэнерго вторник должен пройти без отключений электричества. Если будут изменения, обязательно сообщим на нашем телеграм-канале
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