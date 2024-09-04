Завтра в Україні вимикатимуть світло протягом доби, але - лише одну чергу
Київ • УНН
Укренерго повідомляє про ймовірне застосування 1 черги відключень у всіх регіонах України протягом доби 5 вересня. Живлення критичної інфраструктури не обмежуватиметься, але можливі зміни в обсягах обмежень.
Завтра в Україні упродовж доби прогнозується застосування 1 черги відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
"Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень. Живлення критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.
Проте у компанії зауважили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
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