Завтра в Украине будут выключать свет в течение суток, но - только одну очередь

Завтра в Украине в течение суток прогнозируется применение 1 очереди отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

«Завтра, 5 сентября, во всех регионах в течение всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений. Питание критической инфраструктуры не ограничивается», - говорится в сообщении.

Однако в компании отметили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.

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