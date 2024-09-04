Завтра в Украине будут выключать свет в течение суток, но - только одну очередь
Киев • УНН
Укрэнерго сообщает о вероятном применении 1 очереди отключений во всех регионах Украины в течение суток 5 сентября. Питание критической инфраструктуры не будет ограничиваться, но возможны изменения в объемах ограничений.
Завтра в Украине в течение суток прогнозируется применение 1 очереди отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
«Завтра, 5 сентября, во всех регионах в течение всех суток прогнозируется применение 1 очереди отключений. Питание критической инфраструктуры не ограничивается», - говорится в сообщении.
Однако в компании отметили, что в объемах применения ограничений возможны изменения.
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