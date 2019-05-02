Завтра у Києві очікують невеликий дощ і до 20° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Завтра у Києві буде хмарно, але тепло - до 18-20° вдень. Про це УНН повідомили у прес-службі "Укргідрометцентру".
За словами синоптиків, завтра у Києві буде хмарно з проясненнями.
"Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°", - повідомили в "Укргідрометцентрі".
У Київській області також очікують невеликий дощ, але температура вдень може сягнути 16-21°.
"Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°", - зазначили синоптики.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз на травень.