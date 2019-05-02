Завтра в Киеве ожидают дождь и до 20° тепла

По словам синоптиков, завтра в Киеве будет облачно с прояснениями.

"Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°", - сообщили в "Укргидрометцентре".

В Киевской области также ожидают небольшой дождь, но температура днем может достичь 16-21°.

"Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°", - отметили синоптики.

Напомним, синоптики дали прогноз на май.