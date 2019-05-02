Завтра в Киеве ожидают дождь и до 20° тепла

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109210 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113222 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115898 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116623 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146054 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115858 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140583 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145020 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130401 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130413 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Киеве ожидают дождь и до 20° тепла

Завтра в Киеве ожидают дождь и до 20° тепла

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Завтра в Киеве будет облачно, но тепло - до 18-20° днем. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".

По словам синоптиков, завтра в Киеве будет облачно с прояснениями.

"Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°", - сообщили в "Укргидрометцентре".

В Киевской области также ожидают небольшой дождь, но температура днем может достичь 16-21°.

"Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°", - отметили синоптики.

Напомним, синоптики дали прогноз на май.

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