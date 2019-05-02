Завтра в Киеве ожидают дождь и до 20° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Завтра в Киеве будет облачно, но тепло - до 18-20° днем. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Укргидрометцентра".
По словам синоптиков, завтра в Киеве будет облачно с прояснениями.
"Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 18-20°", - сообщили в "Укргидрометцентре".
В Киевской области также ожидают небольшой дождь, но температура днем может достичь 16-21°.
"Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 16-21°", - отметили синоптики.
Напомним, синоптики дали прогноз на май.