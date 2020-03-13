Завтра у Чернівецькій області запровадять надзвичайну ситуацію через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Від завтра у Чернівецькій області з метою не поширення коронавірусу впроваджується надзвичайний стан. Відповідне відео звернення записав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“Як відомо, ми маємо вже другий підтверджений випадок інфекції в нашій області. І тепер це не тільки на території міста Чернівців, а один із районів нашої області. Це спонукає і дає підстави нам для того, щоби запровадити із завтрашнього дня надзвичайну ситуацію на території Чернівецької області”, — зазначив він.
Осадчук додав, що з завтрашнього дня обмежується робота гіпермаркетів, супермаркетів, ринків та торгівельних центрів, винятком будуть лише продуктові сектори.
“Ми обмежуємо режим роботи, тобто, закриваємо роботу усіх без винятку ринків за винятком лише продуктових секторів. Продукти харчування повинні бути доступні. Всі інші — будівельні гіпермаркети, супермаркети, торгівельні центри повинні також зрозуміти, що йдеться про життя і здоров’я людей. Тому кілька тижнів, до третього квітня прошу вас солідарності, громадянської відповідальності. Ці заходи лише заради однієї мети —допомогти зберегти життя і здоров’я буковинців. Із завтрашнього дня будуть діяти ці обмежувальні заходи”, — додав він.
Нагадаємо, до Чернівецької обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19, госпіталізовано ще одну буковинку, яка ще 8 березня приїхала з Італії.
Як повідомлялося, в Чернівецькій області є 2 підтверджених випадки інфікування коронавірусом.
Також повідомлялося, що у Чернівецькій області сьогодні госпіталізували ще двох осіб з підозрою на коронавірус.