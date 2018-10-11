Завтра суд продовжить розгляд позову Курченка до Порошенка

Засідання справи заплановано на 15:10. Справу слухатиме суддя Підпалий.

Варто зазначити, що Сергій Курченко через своїх адвокатів ще у жовтні минулого року подав позов до Печерського райсуду про захист честі, гідності і ділової репутації проти Глави держави Петра Порошенка за виступ на одному з українських телеканалів.

Засідання суду вже неодноразово переносилося.

Нагадаємо, 7 березня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка, підозрюваного у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації.

За даними слідства, Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.

Зазначимо, що Апеляційний суд Києва і Верховний Суд відмовилися розглядати скарги захисту на рішення суду першої інстанції про заочне слідство щодо Курченка.