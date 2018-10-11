Завтра суд продолжит рассмотрение иска Курченко к Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Печерский районный суд Киева завтра, 12 октября, продолжит рассмотрение иска бизнесмена Сергея Курченко к Президенту Украины Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщается на сайте суда, передает УНН.
Заседание дела запланировано на 15:10. Дело будет слушать судья Пидпалый.
Стоит отметить, что Сергей Курченко через своих адвокатов еще в октябре прошлого года подал иск в Печерский райсуд о защите чести, достоинства и деловой репутации против главы государства Петра Порошенко за выступление на одном из украинских телеканалов.
Заседание суда уже неоднократно переносилось.
Напомним, 7 марта Печерский районный суд Киева дал разрешение на осуществление специального предварительного расследования по бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемого в создании и обеспечении деятельности преступной организации.
По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных , якобы "для нужд населения".
Отметим, что Апелляционный суд Киева и Верховный Суд отказались рассматривать жалобы защиты на решение суда первой инстанции о заочном следствии в отношении Курченко.