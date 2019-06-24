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Завтра розглянуть апеляційні заяви учасників ЗНО

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Засідання апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, на якому розглянуть апеляційні заяви учасників зовнішнього незалежного оцінювання з низки предметів, відбудеться у вівторок, 25 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу УЦОЯО.

Завтра розглянуть апеляційні заяви учасників ЗНО

"25 червня відбудеться засідання апеляційної комісії при УЦОЯО. На засіданні буде розглянуто апеляційні заяви учасників зовнішнього незалежного оцінювання щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики, української мови і літератури, фізики", - вказали у центрі.

Розгляд апеляційних заяв щодо результатів ЗНО з математики, як зазначається, розпочнеться о 10:00, з української мови і літератури - о 12:00, з фізики - о 16:00.

Апеляційних заяв учасників ЗНО з фізики розглянуть 32, з української мови і літератури - 328, з математики - 207.

Нагадаємо, визначено порогові бали з усіх предметів ЗНО.

Основна сесія ЗНО цього року відбувалася з 21 травня по 13 червня.

Українські Національні Новини

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