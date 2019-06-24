Завтра розглянуть апеляційні заяви учасників ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Засідання апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти, на якому розглянуть апеляційні заяви учасників зовнішнього незалежного оцінювання з низки предметів, відбудеться у вівторок, 25 червня. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу УЦОЯО.
"25 червня відбудеться засідання апеляційної комісії при УЦОЯО. На засіданні буде розглянуто апеляційні заяви учасників зовнішнього незалежного оцінювання щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання з математики, української мови і літератури, фізики", - вказали у центрі.
Розгляд апеляційних заяв щодо результатів ЗНО з математики, як зазначається, розпочнеться о 10:00, з української мови і літератури - о 12:00, з фізики - о 16:00.
Апеляційних заяв учасників ЗНО з фізики розглянуть 32, з української мови і літератури - 328, з математики - 207.
Нагадаємо, визначено порогові бали з усіх предметів ЗНО.
Основна сесія ЗНО цього року відбувалася з 21 травня по 13 червня.