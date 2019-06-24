Завтра рассмотрят апелляционные заявления участников ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Заседание апелляционной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, на котором рассмотрят апелляционные заявления участников внешнего независимого оценивания по ряду предметов, состоится во вторник, 25 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу УЦОКО.
"25 июня состоится заседание апелляционной комиссии при УЦОКО. На заседании будут рассмотрены апелляционные заявления участников внешнего независимого оценивания по результатам внешнего независимого оценивания по математике, украинскому языку и литературе, физике", - указали в центре.
Рассмотрение апелляционных заявлений по результатам ВНО по математике, как отмечается, начнется в 10:00, по украинскому языку и литературе - в 12:00, по физике - в 16:00.
Апелляционных заявлений участников ВНО по физике рассмотрят 32, по украинскому языку и литературе - 328, по математике - 207.
Напомним, определены пороговые баллы по всем предметам ВНО.
Основная сессия ВНО в этом году проходила с 21 мая по 13 июня.