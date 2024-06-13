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Завтра по всій Україні діятимуть погодинні графіки світла: коли почнуться відключення

Київ • УНН

 • 26674 перегляди

14 травня по всій Україні відбудуться планові погодинні відключення електроенергії з 18:00 до 22:00, за винятком об'єктів критичної інфраструктури та підприємств, що імпортують 80% електроенергії.

У п'ятницю, 14 травня, по всій Україні надвечір будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про це пише УНН з посиланням на Укренерго.

Деталі 

Завтра, 14 травня, по всій Україні обленерго будуть застосовувати графіки відключень з 18:00 до 22:00

- йдеться в заяві Укренерго. 

В компанії додали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 електроенергії для своїх потреб, не обмежуватиметься. 

Нагадаємо

В "Енергоатомі" попередили, що невдовзі тривалість відключень може збільшитись. Компанія планує вивести у ремонт один з енергоблоків, що збільшить дефіцит енергосистемі. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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