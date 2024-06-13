Завтра по всей Украине будут действовать почасовые графики света: когда начнутся отключения
Киев • УНН
14 мая по всей Украине состоятся плановые почасовые отключения электроэнергии с 18:00 до 22:00, за исключением объектов критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих 80% электроэнергии.
В пятницу, 14 мая, по всей Украине вечером будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Завтра, 14 мая, по всей Украине облэнерго будут применять графики отключений с 18:00 до 22:00
В компании добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80 электроэнергии для своих нужд, не будет ограничиваться.
Напомним
В "Энергоатоме" предупредили, что вскоре продолжительность отключений может увеличиться. Компания планирует вывести в ремонт один из энергоблоков, что увеличит дефицит энергосистемы.