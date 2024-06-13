Завтра по всей Украине будут действовать почасовые графики света: когда начнутся отключения

В пятницу, 14 мая, по всей Украине вечером будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом пишет УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Завтра, 14 мая, по всей Украине облэнерго будут применять графики отключений с 18:00 до 22:00 - говорится в заявлении Укрэнерго.

В компании добавили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80 электроэнергии для своих нужд, не будет ограничиваться.

Напомним

В "Энергоатоме" предупредили, что вскоре продолжительность отключений может увеличиться. Компания планирует вывести в ремонт один из энергоблоков, что увеличит дефицит энергосистемы.