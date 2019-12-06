Завтра ОБСЄ почне верифікацію результатів розведення сил біля Богданівки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Завтра розпочнеться верифікація представниками СММ ОБСЄ результатів завершення розведення сил в районі населеного пункту Богданівка. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає УНН.
“На ділянці розведення № 3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, о 12.00 закінчились практичні заходи демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Загалом, під час них, силами та засобами ДСНС України, було вилучено 244 вибухонебезпечних предмета. Завтра почнеться верифікація представниками СММ ОБСЄ результатів завершення процесу розведення сил і засобів”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що на ділянці розведення № 2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи щодо дотримання режиму тиші. Обстановка залишається стабільною.
Нагадаємо, у районі Петрівського сьогодні вилучили понад 40 вибухонебезпечних предметів.