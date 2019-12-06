Завтра ОБСЕ начнет верификацию результатов разведения сил возле Богдановки

"На участке разведения № 3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, в 12.00 закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. В общем, во время работ, силами и средствами ГСЧС Украины, было изъято 244 взрывоопасных предмета. Завтра начнется верификация представителями СММ ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на участке разведения № 2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются мероприятия по соблюдению режима тишины. Обстановка остается стабильной.

Напомним, в районе Петровского сегодня изъяли более 40 взрывоопасных предметов.