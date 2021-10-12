На дорогах України відзавтра запрацює ще 23 прилади автофіксації порушень ПДР
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Із 13 жовтня на автомобільних дорогах міст Кременчук, Черкаси, Луцьк, Львів та Вінницької, Волинської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Рівненської, Чернігівської областей запрацює 23 прилади автофіксації порушень ПДР. Про це у своєму Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький, інформує УНН.
Деталі
"Відзавтра на дорогах України буде працювати 201 комплекс автофіксації", — ідеться у повідомленні Білошицького.
Розташування нових приладів:
Кременчук (1 прилад контролю)
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- 274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.
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Черкаси (1 прилад контролю)
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- просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.
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Луцьк (4 прилади контролю)
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- вул. В’ячеслава Чорновола, 17 у напрямку вул. Петра Маха.
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- вул. Ковельська, 144 у напрямку вул. Старицького.
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- вул. Ковельська, 147 у напрямку вул. Лєскова.
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- вул. Конякіна, 18-А у напрямку вул. Ківерцівська.
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Львів (3 прилади контролю)
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- вул. Стрийська, 292 у напрямку вул. Івана Павла ІІ.
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- вул. Василя Стуса, 39 у напрямку просп. Червоної Калини.
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- вул. Шевченка, 313 у напрямку вул. Івана Величковського.
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Вінницька область (1 прилад контролю)
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- на 376 км+261 автодороги М-30 у напрямку м. Хмельницький.
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Волинська область (1 прилад контролю)
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- на 19 км+098 автодороги Н-22 у напрямку м. Володимир-Волинський.
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Донецька область (5 приладів контролю)
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- на 651 км+922 автодороги М-03 у напрямку м. Слов’янськ.
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- на 621 км+111 автодороги М-14 у напрямку с. Комишувате.
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- на 681 км+488 автодороги Н-08 у напрямку м. Маріуполь.
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- на 6 км+817 автодороги Н-20 у напрямку м. Краматорськ.
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- на 183 км+107 автодороги Н-20 у напрямку м. Маріуполь.
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Запорізька область (3 прилади контролю)
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- на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.
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- на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків.
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- на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.
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Миколаївська область (1 прилад контролю)
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- на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.
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Рівненська область (2 прилади контролю)
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- на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія.
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- на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.
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Чернігівська область (1 прилад контролю)
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- на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.
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Доповнення
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