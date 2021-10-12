На дорогах України відзавтра запрацює ще 23 прилади автофіксації порушень ПДР

Деталі

"Відзавтра на дорогах України буде працювати 201 комплекс автофіксації", — ідеться у повідомленні Білошицького.

Розташування нових приладів:

Кременчук (1 прилад контролю)



274 квартал, 4 напрямок спрямування приладу просп. Полтавський.



Черкаси (1 прилад контролю)



просп. Хіміків, 50 напрямок спрямування приладу вул. Чорновола.



Луцьк (4 прилади контролю)



вул. В’ячеслава Чорновола, 17 у напрямку вул. Петра Маха.



вул. Ковельська, 144 у напрямку вул. Старицького.



вул. Ковельська, 147 у напрямку вул. Лєскова.



вул. Конякіна, 18-А у напрямку вул. Ківерцівська.



Львів (3 прилади контролю)



вул. Стрийська, 292 у напрямку вул. Івана Павла ІІ.



вул. Василя Стуса, 39 у напрямку просп. Червоної Калини.



вул. Шевченка, 313 у напрямку вул. Івана Величковського.



Вінницька область (1 прилад контролю)



на 376 км+261 автодороги М-30 у напрямку м. Хмельницький.



Волинська область (1 прилад контролю)



на 19 км+098 автодороги Н-22 у напрямку м. Володимир-Волинський.



Донецька область (5 приладів контролю)



на 651 км+922 автодороги М-03 у напрямку м. Слов’янськ.



на 621 км+111 автодороги М-14 у напрямку с. Комишувате.



на 681 км+488 автодороги Н-08 у напрямку м. Маріуполь.



на 6 км+817 автодороги Н-20 у напрямку м. Краматорськ.



на 183 км+107 автодороги Н-20 у напрямку м. Маріуполь.



Запорізька область (3 прилади контролю)



на 279 км+345 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.



на 276 км+252 автодороги М-18 у напрямку м. Харків.



на 263 км+637 автодороги М-18 у напрямку м. Запоріжжя.



Миколаївська область (1 прилад контролю)



на 191 км+346 автодороги Н-24 у напрямку м. Миколаїв.



Рівненська область (2 прилади контролю)



на 340 км+202 автодороги М-06 у напрямку с. Панталія.



на 371 км+971 автодороги М-06 у напрямку м. Львів.



Чернігівська область (1 прилад контролю)



на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку м. Мена.



Доповнення

В Україні 1 червня 2020 року офіційно запустили систему автоматичної фото- та відеофіксації дорожнього руху. За час роботи системи кількість правопорушень на дорогах зменшилася у вісім разів.

У червні тоді ще заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у МВС розробляють законопроект, згідно з яким у застосунку “Дія” водії зможуть фіксувати порушення правил дорожнього руху інших водіїв.

У липні група народних депутатів, зокрема з фракції “Слуга народу”, зареєстрували у парламенті законопроект, який дає змогу “сповіщати” про порушення правил дорожнього руху і отримувати за це гроші.