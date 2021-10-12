Завтра на дорогах Украины заработает еще 23 прибора автофиксации нарушений ПДД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработает 23 прибора автофиксации правонарушений ПДД. Об этом в своем Facebook сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует УНН.
Детали
"С завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации", — говорится в сообщении
Билошицкого.
Расположение новых приборов:
Кременчуг (1 прибор контроля)
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- 274 квартал, 4 в направлении просп. Полтавский.
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Черкассы (1 прибор контроля)
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- просп. Химиков, 50 в направлении ул. Черновола.
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Луцк (4 приборы контроля)
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- ул. Вячеслава Черновола, 17 в направлении ул. Петра Маха.
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- ул. Ковельская, 144 в направлении ул. Старицкого.
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- ул. Ковельская, 147 в направлении ул. Лескова.
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- ул. Конякина, 18-А в направлении ул. Киверцовская.
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Львов (3 прибора контроля)
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- ул. Стрыйская, 292 в направлении ул. Иоанна Павла II.
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- ул. Василия Стуса, 39 в направлении просп. Красной Калины.
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- ул. Шевченко, 313 в направленииул. Ивана Величковского.
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Винницкая область (1 прибор контроля)
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- на 376 км + 261 автодороги М-30 в направлении на г. Хмельницкий.
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Волынская область (1 прибор контроля)
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- на 19 км + 098 автодороги Н-22 в направлении г. Владимир-Волынский.
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Донецкая область (5 приборов контроля)
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- на 651 км + 922 автодороги М-03 в направлении г. Славянск.
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- на 621 км + 111 автодороги М-14 в направлении с. Камышеватое.
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- на 681 км + 488 автодороги Н-08 в направлении г. Мариуполь.
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- на 6 км + 817 автодороги Н-20 в направлении г. Краматорск.
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- на 183 км + 107 автодороги Н-20 в направлении г. Мариуполь.
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Запорожская область (3 прибора контроля)
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- на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.
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- на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.
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- на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.
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Николаевская область (1 прибор контроля)
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- на 191 км + 346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.
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Ровенская область (2 прибора контроля)
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- на 340 км + 202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.
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- на 371 км + 971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.
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Черниговская область (1 прибор контроля)
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- на 11 км + 903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.
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Дополнение
В Украине 1 июня 2020 года официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. За время работы системы количество правонарушений на дорогах уменьшилась в восемь раз.
В июне тогда еще заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в МВД разрабатывают законопроект, согласно которому в приложении "Дія" водители смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения других водителей.
В июле группа народных депутатов, в частности из фракции "Слуга народа", зарегистрировала в парламенте законопроект, позволяющий "сообщать" о нарушении правил дорожного движения и получать за это деньги.