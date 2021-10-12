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Завтра на дорогах Украины заработает еще 23 прибора автофиксации нарушений ПДД

Завтра на дорогах Украины заработает еще 23 прибора автофиксации нарушений ПДД

Киев  •  УНН

 • 14390 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработает 23 прибора автофиксации правонарушений ПДД. Об этом в своем Facebook сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует УНН.

Детали

"С завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 201 комплекс автофиксации", — говорится в сообщении
Билошицкого.

Расположение новых приборов:

Кременчуг (1 прибор контроля)

  • 274 квартал, 4 в направлении просп. Полтавский.

Черкассы (1 прибор контроля)

  • просп. Химиков, 50 в направлении ул. Черновола.

Луцк (4 приборы контроля)

  • ул. Вячеслава Черновола, 17 в направлении ул. Петра Маха.
  • ул. Ковельская, 144 в направлении ул. Старицкого.
  • ул. Ковельская, 147 в направлении ул. Лескова.
  • ул. Конякина, 18-А в направлении ул. Киверцовская.

Львов (3 прибора контроля)

  • ул. Стрыйская, 292 в направлении ул. Иоанна Павла II.
  • ул. Василия Стуса, 39 в направлении просп. Красной Калины.
  • ул. Шевченко, 313 в направленииул. Ивана Величковского.

Винницкая область (1 прибор контроля)

  • на 376 км + 261 автодороги М-30 в направлении на г. Хмельницкий.

Волынская область (1 прибор контроля)

  • на 19 км + 098 автодороги Н-22 в направлении г. Владимир-Волынский.

Донецкая область (5 приборов контроля)

  • на 651 км + 922 автодороги М-03 в направлении г. Славянск.
  • на 621 км + 111 автодороги М-14 в направлении с. Камышеватое.
  • на 681 км + 488 автодороги Н-08 в направлении г. Мариуполь.
  • на 6 км + 817 автодороги Н-20 в направлении г. Краматорск.
  • на 183 км + 107 автодороги Н-20 в направлении г. Мариуполь.

Запорожская область (3 прибора контроля)

  • на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.
  • на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении г. Харьков.
  • на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении г. Запорожье.

Николаевская область (1 прибор контроля)

  • на 191 км + 346 автодороги Н-24 в направлении г. Николаев.

Ровенская область (2 прибора контроля)

  • на 340 км + 202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.
  • на 371 км + 971 автодороги М-06 в направлении г. Львов.

Черниговская область (1 прибор контроля)

  • на 11 км + 903 автодороги Н-27 в направлении г. Мена.

Дополнение

В Украине 1 июня 2020 года официально запустили систему автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения. За время работы системы количество правонарушений на дорогах уменьшилась в восемь раз.

В июне тогда еще заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в МВД разрабатывают законопроект, согласно которому в приложении "Дія" водители смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения других водителей.

В июле группа народных депутатов, в частности из фракции "Слуга народа", зарегистрировала в парламенте законопроект, позволяющий "сообщать" о нарушении правил дорожного движения и получать за это деньги.

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