Завтра Чернівецька область вийде із "червоної зони"

Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області, та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - повідомив міністр Кабміну.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 1,974 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 квітня, - 12 тисяч, найбільше з початку тижня. Летальних випадків за добу - 429. Водночас одужалих другий день поспіль більше, ніж захворілих.

Додамо, кількість захворювань у Чернівецькій області за добу та кількість щеплень - 202 випадки/ 498 щеплень.

Що ще відомо

Кабінет міністрів України продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, і відповідно карантину, вперше введеного торік у березні на тлі оголошення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.