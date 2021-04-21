Завтра Чернівецька область вийде із "червоної зони"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Завтра у Чернівецькій області скасують “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Про це написав у Telegram-каналі міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає УНН.
Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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"За результатами Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 22 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області, та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки", - повідомив міністр Кабміну.
Нагадаємо
В Україні зафіксовано вже 1,974 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 квітня, - 12 тисяч, найбільше з початку тижня. Летальних випадків за добу - 429. Водночас одужалих другий день поспіль більше, ніж захворілих.
Додамо, кількість захворювань у Чернівецькій області за добу та кількість щеплень - 202 випадки/ 498 щеплень.
Що ще відомо
Кабінет міністрів України продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, і відповідно карантину, вперше введеного торік у березні на тлі оголошення пандемії коронавірусної хвороби COVID-19.