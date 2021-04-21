Завтра Черновицкая область выйдет из "красной зоны"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Завтра в Черновицкой области отменят "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом написал в Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, передает УНН.
Немчинов сообщил, что сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области, и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сообщил министр Кабмина.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 1974000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 апреля, - 12 000, всего с начала недели. Летальных случаев за сутки - 429. В то же время выздоровели второй день подряд больше, чем заболевших.
Добавим, количество заболеваний в Черновицкой области за сутки количество прививок - 202 случая/498 прививок.
Что еще известно
Кабинет министров Украины продолжает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации, и соответственно карантина, впервые введенного в марте прошлого года на фоне объявления пандемии коронавирусной болезни COVID-19.