Завтра Апеляційний суд продовжить розглядати спір "Привату" з Суркісами

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Завтра, 29 жовтня, Апеляційний суд розгляне питання про призупинення рішення суду щодо виплат ПриватБанком компаніям Суркісів 350 млн дол. Про це УНН розповіли у пресслужбі ПриватБанку.

Судове засідання відбудеться о 10:40, у Київському апеляційному суді. Розглядатиметься питання про призупинення дії рішення судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка від 2 вересня про примусове виконання рішення цього самого суду від 2017 року щодо зобов'язання державного ПриватБанку обслуговувати депозити компаній братів Суркісів, заборгованість за якими позивачі оцінюють у 350 млн дол.

Нагадаємо, розгляд апеляційної скарги банку на відповідне рішення судді Вовка мав відбутися 22 жовтня. Втім, розгляд справи було відкладено на тиждень.

Зауважимо, за даними ЗМІ, загальна сума боргу ФК “Динамо” та його власників - Суркісів - перед “Приватбанком” становить 21,7 млн дол. і 330 млн грн. При цьому офіційна декларація Григорія Суркіса засвідчує спроможність родини погасити цей борг у 100% розмірі.

Олігархи не сплачують ці борги роками, і на думку депутата Юрчишина, саме тому, що "їм дозволяють жити за рахунок держави".

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