Завтра Апелляционный суд продолжит рассматривать спор "Привата" с Суркисами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Завтра, 29 октября, Апелляционный суд рассмотрит вопрос о приостановлении решения суда о выплате ПриватБанком компаниям Суркисов 350 млн долл. Об этом УНН рассказали в пресс-службе ПриватБанка.
Судебное заседание состоится в 10:40 в Киевском апелляционном суде. Будет рассматриваться вопрос о приостановлении действия решения судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка от 2 сентября о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года относительно обязательства государственного ПриватБанка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в 350 млн долл.
Напомним, рассмотрение апелляционной жалобы банка на соответствующее решение судьи Вовка должно было состояться 22 октября. Впрочем, рассмотрение дела было отложено на неделю.
Заметим, по данным СМИ, общая сумма долга ФК "Динамо" и его владельцев - Суркисов - перед "Приватбанком" составляет 21,7 млн долл. и 330 млн грн. При этом официальная декларация Григория Суркиса свидетельствует о способности семьи погасить этот долг в 100% размере.
Олигархи не платят эти долги годами, и по мнению депутата Юрчишина, именно потому, что "им позволяют жить за счет государства".