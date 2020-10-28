Завтра Апелляционный суд продолжит рассматривать спор "Привата" с Суркисами

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 68029 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 94683 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122426 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104874 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124635 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100483 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101398 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103714 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Завтра Апелляционный суд продолжит рассматривать спор "Привата" с Суркисами

Завтра Апелляционный суд продолжит рассматривать спор "Привата" с Суркисами

Киев  •  УНН

 • 11838 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Завтра, 29 октября, Апелляционный суд рассмотрит вопрос о приостановлении решения суда о выплате ПриватБанком компаниям Суркисов 350 млн долл. Об этом УНН рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

Судебное заседание состоится в 10:40 в Киевском апелляционном суде. Будет рассматриваться вопрос о приостановлении действия решения судьи Печерского райсуда Киева Сергея Вовка от 2 сентября о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года относительно обязательства государственного ПриватБанка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в 350 млн долл.

Напомним, рассмотрение апелляционной жалобы банка на соответствующее решение судьи Вовка должно было состояться 22 октября. Впрочем, рассмотрение дела было отложено на неделю.

Заметим, по данным СМИ, общая сумма долга ФК "Динамо" и его владельцев - Суркисов - перед "Приватбанком" составляет 21,7 млн долл. и 330 млн грн. При этом официальная декларация Григория Суркиса свидетельствует о способности семьи погасить этот долг в 100% размере.

Олигархи не платят эти долги годами, и по мнению депутата Юрчишина, именно потому, что "им позволяют жить за счет государства".

Украинские Национальные Новости

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