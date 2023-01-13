Заворушення в Бразилії: у будинку міністра знайшли "план коригування" виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У документі, знайденому в будинку колишнього міністра юстиції Бразилії, пропонувалися екстрені заходи для виправлення жовтневих виборів, на яких його тодішній бос Жаїр Болсонару втратив посаду президента. Про це пише AFP, передає УНН.
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Поліцейські слідчі знайшли документ у будинку ексміністра Андерсона Торреса, щодо якого Верховний суд видав ордер на арешт за змову з бунтівниками, які виступають за Болсонару, які пограбували столицю Бразиліа у вихідні.
За нового уряду президента Луїса Інасіо Лули да Сілви, Торрес обіймав посаду начальника служби безпеки столиці Бразиліа, яка стала мішенню недільних заворушень.
З того часу його було звільнено.
Опублікований "план коригування" у газеті Folha de S. Paulo передбачав "стан захисту" Вищого виборчого суду (TSE). Метою було "збереження та негайне відновлення прозорості та коригування процесу президентських виборів 2022 року".
У тексті також згадується створення "комісії з регулювання" виборів, що складається з восьми чиновників міністерства оборони та дев'яти інших осіб, які б взяли на себе функції нагляду за виборами TSE.
Внизу недатованої та непідписаної чернетки стоїть ім'я Болсонару.
Федеральна поліція відмовилася коментувати цю справу в очікуванні розслідування, що триває.
Торрес, який перебував у Сполучених Штатах ще до заворушень, заявив, що цей документ був частиною купи інших паперів у його будинку, яким судилося знищити. Він додав, що зміст чернетки було вирвано "з контексту, щоб створити неправдиву інформацію" проти нього.
Доповнення
Тисячі так званих "болсонаристів" вторглися до будівлі президента, Верховний суд та Конгрес у столиці в неділю, розбивши вікна та меблі, знищивши безцінні витвори мистецтва та залишивши після себе графіті із закликами до військового перевороту.
Торрес та Болсонару заперечують свою причетність.
Болсонару протягом багатьох років намагався поставити під сумнів надійність всесвітньо відомої виборчої системи Бразилії та припускав, що не змириться із поразкою у другому турі 30 жовтня проти Лули.
Він так і не визнав публічно перемогу Лули та виїхав із країни до Сполучених Штатів за два дні до інавгурації свого наступника.
Очікується, що незабаром Торрес повернеться до країни, де йому висунуть звинувачення.