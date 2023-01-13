Заворушення в Бразилії: у будинку міністра знайшли "план коригування" виборів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 7774 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 21246 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 42966 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 50991 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 61427 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 105046 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 59198 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 123802 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 87674 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 65405 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 66063 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 53976 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 125599 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 59313 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 55957 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 7780 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 105049 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 126030 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 123803 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 239455 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 56257 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 59597 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 34517 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 38447 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 53626 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Заворушення в Бразилії: у будинку міністра знайшли "план коригування" виборів

Київ • УНН

 • 388481 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. У документі, знайденому в будинку колишнього міністра юстиції Бразилії, пропонувалися екстрені заходи для виправлення жовтневих виборів, на яких його тодішній бос Жаїр Болсонару втратив посаду президента. Про це пише AFP, передає УНН.

Заворушення в Бразилії: у будинку міністра знайшли "план коригування" виборів

Деталі

Поліцейські слідчі знайшли документ у будинку ексміністра Андерсона Торреса, щодо якого Верховний суд видав ордер на арешт за змову з бунтівниками, які виступають за Болсонару, які пограбували столицю Бразиліа у вихідні.

За нового уряду президента Луїса Інасіо Лули да Сілви, Торрес обіймав посаду начальника служби безпеки столиці Бразиліа, яка стала мішенню недільних заворушень.

З того часу його було звільнено.

Опублікований "план коригування" у газеті Folha de S. Paulo передбачав "стан захисту" Вищого виборчого суду (TSE). Метою було "збереження та негайне відновлення прозорості та коригування процесу президентських виборів 2022 року".

У тексті також згадується створення "комісії з регулювання" виборів, що складається з восьми чиновників міністерства оборони та дев'яти інших осіб, які б взяли на себе функції нагляду за виборами TSE.

Внизу недатованої та непідписаної чернетки стоїть ім'я Болсонару.

Федеральна поліція відмовилася коментувати цю справу в очікуванні розслідування, що триває.

Торрес, який перебував у Сполучених Штатах ще до заворушень, заявив, що цей документ був частиною купи інших паперів у його будинку, яким судилося знищити. Він додав, що зміст чернетки було вирвано "з контексту, щоб створити неправдиву інформацію" проти нього.

Доповнення

Тисячі так званих "болсонаристів" вторглися до будівлі президента, Верховний суд та Конгрес у столиці в неділю, розбивши вікна та меблі, знищивши безцінні витвори мистецтва та залишивши після себе графіті із закликами до військового перевороту.

Торрес та Болсонару заперечують свою причетність.

Болсонару протягом багатьох років намагався поставити під сумнів надійність всесвітньо відомої виборчої системи Бразилії та припускав, що не змириться із поразкою у другому турі 30 жовтня проти Лули.

Він так і не визнав публічно перемогу Лули та виїхав із країни до Сполучених Штатів за два дні до інавгурації свого наступника.

Очікується, що незабаром Торрес повернеться до країни, де йому висунуть звинувачення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,106.00
S&P 500
$5,374.93
Tesla
$248.74
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,214.86
Ethereum
$1,628.30