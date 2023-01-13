Беспорядки в Бразилии: в доме министра нашли "план корректировки" выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В документе, найденном в доме бывшего министра юстиции Бразилии, предлагались экстренные меры для исправления октябрьских выборов, на которых его тогдашний босс Жаир Болсонару потерял пост президента. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
Полицейские следователи нашли документ в доме экс-министра Андерсона Торреса, в отношении которого Верховный суд выдал ордер на арест за сговор с бунтовщиками, выступающими за Болсонару, которые ограбили столицу Бразилиа в выходные.
При новом правительстве президента Луиса Инасио Лулы да Силвы, Торрес занимал должность начальника службы безопасности столицы Бразилиа, которая стала мишенью воскресных беспорядков.
С тех пор он был уволен.
Опубликованный "план корректировки" в газете Folha de S. Paulo предусматривал "состояние защиты" Высшего избирательного суда (TSE). Целью было "сохранение и немедленное восстановление прозрачности и корректировки процесса президентских выборов 2022 года".
В тексте также упоминается создание "комиссии по регулированию" выборов, состоящей из восьми чиновников министерства обороны и девяти других лиц, которые бы взяли на себя функции надзора за выборами TSE.
Внизу недатированного и неподписанного черновика стоит имя Болсонару.
Федеральная полиция отказалась комментировать это дело в ожидании продолжающегося расследования.
Торрес, который находился в Соединенных Штатах еще до беспорядков, заявил, что этот документ был частью кучи других бумаг в его доме, которым суждено было уничтожить. Он добавил, что содержание черновика было вырвано "из контекста, чтобы создать ложную информацию" против него.
Дополнение
Тысячи так называемых "болсонаристов" вторглись в здание президента, Верховный суд и Конгресс в столице в воскресенье, разбив окна и мебель, уничтожив бесценные произведения искусства и оставив после себя граффити с призывами к военному перевороту.
Торрес и Болсонару отрицают свою причастность.
Болсонару в течение многих лет пытался поставить под сомнение надежность всемирно известной избирательной системы Бразилии и предполагал, что не смирится с поражением во втором туре 30 октября против Лулы.
Он так и не признал публично победу Лулы и уехал из страны в Соединенные Штаты за два дня до инаугурации своего преемника.
Ожидается, что вскоре Торрес вернется в страну, где ему предъявят обвинения.