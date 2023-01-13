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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Беспорядки в Бразилии: в доме министра нашли "план корректировки" выборов

Киев • УНН

 • 388481 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В документе, найденном в доме бывшего министра юстиции Бразилии, предлагались экстренные меры для исправления октябрьских выборов, на которых его тогдашний босс Жаир Болсонару потерял пост президента. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Беспорядки в Бразилии: в доме министра нашли "план корректировки" выборов

Детали

Полицейские следователи нашли документ в доме экс-министра Андерсона Торреса, в отношении которого Верховный суд выдал ордер на арест за сговор с бунтовщиками, выступающими за Болсонару, которые ограбили столицу Бразилиа в выходные.

При новом правительстве президента Луиса Инасио Лулы да Силвы, Торрес занимал должность начальника службы безопасности столицы Бразилиа, которая стала мишенью воскресных беспорядков.

С тех пор он был уволен.

Опубликованный "план корректировки" в газете Folha de S. Paulo предусматривал "состояние защиты" Высшего избирательного суда (TSE). Целью было "сохранение и немедленное восстановление прозрачности и корректировки процесса президентских выборов 2022 года".

В тексте также упоминается создание "комиссии по регулированию" выборов, состоящей из восьми чиновников министерства обороны и девяти других лиц, которые бы взяли на себя функции надзора за выборами TSE.

Внизу недатированного и неподписанного черновика стоит имя Болсонару.

Федеральная полиция отказалась комментировать это дело в ожидании продолжающегося расследования.

Торрес, который находился в Соединенных Штатах еще до беспорядков, заявил, что этот документ был частью кучи других бумаг в его доме, которым суждено было уничтожить. Он добавил, что содержание черновика было вырвано "из контекста, чтобы создать ложную информацию" против него.

Дополнение

Тысячи так называемых "болсонаристов" вторглись в здание президента, Верховный суд и Конгресс в столице в воскресенье, разбив окна и мебель, уничтожив бесценные произведения искусства и оставив после себя граффити с призывами к военному перевороту.

Торрес и Болсонару отрицают свою причастность.

Болсонару в течение многих лет пытался поставить под сомнение надежность всемирно известной избирательной системы Бразилии и предполагал, что не смирится с поражением во втором туре 30 октября против Лулы.

Он так и не признал публично победу Лулы и уехал из страны в Соединенные Штаты за два дня до инаугурации своего преемника.

Ожидается, что вскоре Торрес вернется в страну, где ему предъявят обвинения.

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