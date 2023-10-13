Заволодіння понад 160 млн грн банку: завершено розслідування щодо колишнього голови комітету ВР

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«10 жовтня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 7 осіб, серед яких Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання, начальник відділення ГСУ СБУ, службова особа АРМА, керівництво державного підприємства, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на сьогодні детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Деталі

3 жовтня САП та НАБУ повідомили указаним особам про зміну раніше повідомленої підозри, а саме в частині завданих збитків, які за результатами досудового розслідування встановлені у сумі понад 160 млн грн. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Крім того, начальнику відділення ГСУ СБУ додатково інкриміновано ч. 1 ст. 366-2 КК України.

«За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця)», - зазначається в повідомленні.

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В САП зазначають, що з метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на момент повідомлення про підозру особа обіймала керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.

«Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу права вимоги на вказану нерухомість за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу. Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 160 млн грн – саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники», - інформує САП.

Доповнення

Також слідством зібрані докази того, що колишній народний депутат та його помічник надавали начальнику відділення ГС СБУ за вчинювані останнім дії неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів та об’єкту нерухомості на загальну суму близько 3 млн грн.

«Крім того, за версією слідства колишній працівник ГСУ СБУ не відобразив у електронній декларації відомості про об’єкт комерційної нерухомості, що отриманий ним як неправомірна вигода від народного депутата у збудованому на отриманій від протиправних дій земельній ділянці. Право власності на нерухомість оформлено на третю особу, проте перебувало у фактичній власності правоохоронця», - йдеться в повідомленні.

Нагадаэмо

У червні ВАКС зменшив Скуратовському заставу з 32,2 мільйона до 16 мільйонів гривень.