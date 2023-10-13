Завладение более 160 млн грн банка: завершено расследование в отношении бывшего главы комитета ВР

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КИЕВ. 13 октября. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении 7 человек, среди которых бывший председатель комитета Верховной Рады Сергей Скуратовский, которые в составе организованной группы противоправно завладели правом требования банковского учреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Цитата

«10 октября 2023 года прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении 7 лиц, среди которых Председатель Комитета Верховной Рады VIII созыва, начальник отделения ГСУ СБУ, служебное лицо АРМА, руководство государственного предприятия, которые в составе организованной группы противоправно завладели правом требования банковского учреждения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на сегодня детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Детали

3 октября САП и НАБУ сообщили указанным лицам об изменении ранее сообщенного подозрения, а именно в части нанесенного ущерба, который по результатам досудебного расследования установлен в сумме более 160 млн грн. Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Кроме того, начальнику отделения ГСУ СБУ дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

«По версии следствия в 2019 году Председатель Комитета Верховной Рады VIII созыва будучи фактическим владельцем ряда юридических лиц осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство проводилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилого комплекса, земельных участков и ряда личных поручительств (в том числе и самого народного избранника)», - отмечается в сообщении.

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В САП отмечают, что с целью избежания ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (на момент сообщения о подозрении лицо занимало руководящую должность в Центральном аппарате ГБР), руководителя подразделения АРМА, руководства государственного предприятия «Сетам», а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее Нацагентство и госпредприятие.

«Лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему в конце добились выкупа права требования на указанную недвижимость по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо. Выводами экспертиз подтверждено, что реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более 160 млн грн – именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую оплатили злоумышленники», - информирует САП.

Дополнение

Также следствием собраны доказательства того, что бывший народный депутат и его помощник предоставляли начальнику отделения ГС СБУ за совершаемые последним действия неправомерную выгоду в виде денежных средств и объекта недвижимости на общую сумму около 3 млн грн.

«Кроме того, по версии следствия бывший работник ГСУ СБУ не отразил в электронной декларации сведения об объекте коммерческой недвижимости, полученном им как неправомерная выгода от народного депутата в построенном на полученном от противоправных действий земельном участке. Право собственности на недвижимость оформлено на третье лицо, однако находилось в фактической собственности правоохранителя», - говорится в сообщении.

Напоминаем

В июне ВАКС уменьшил Скуратовскому залог с 32,2 миллиона до 16 миллионов гривен. 

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