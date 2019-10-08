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Заволодіння мільйонами Ощадбанку: екснардеп Березкін вніс заставу і здав закордонні паспорти

Київ • УНН

 • 12983 перегляди

КИЇВ. 8 жовтень. УНН. Народний депутат 8-го скликання Станіслав Березкін, якого підозрюють у незаконному заволодінні коштами АТ "Ощадбанк", вніс заставу в розмірі майже 15 млн грн. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро у Telegram-каналі, передає УНН.

Заволодіння мільйонами Ощадбанку: екснардеп Березкін вніс заставу і здав закордонні паспорти

“Екснардеп Станіслав Березкін вніс майже 15 млн грн застави. Також він здав закордонні паспорти і виконуватиме інші обов’язки”, — повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд минулого тижня обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 15 млн грн та низки особистих зобов’язань Березкіну.

Як повідомлялося раніше, досудовим розслідуванням зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній “Креатив” наприкінці 2013 — початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ “Ощадбанк” у сумі 20 млн доларів США, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи. 

Так, за даними слідства, нардеп зі спільниками отримали значні кошти під виглядом кредиту, не надавши банку достатнього забезпечення.

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