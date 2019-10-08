Завладения миллионами Ощадбанка: экс-нардеп Березкин внес залог и сдал загранпаспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Народный депутат 8-го созыва Станислав Березкин, которого подозревают в незаконном завладении средствами АО "Ощадбанк", внес залог в размере почти 15 млн грн. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро в Telegram-канале, передает УНН.
"Экс-нардеп Станислав Березкин внес почти 15 млн грн залога. Также он сдал загранпаспорта и будет выполнять другие обязанности", - сообщили в НАБУ.
Напомним, Высший антикоррупционный суд на прошлой неделе избрал меру пресечения в виде залога в размере почти 15 млн грн и ряд личных обязательств Березкину.
Как сообщалось ранее, досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 - начале 2014 гг организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме 20 млн долларов США, привлекая к таких действий других лиц, в том числе служащих банковского учреждения.
Так, по данным следствия, нардеп с сообщниками получили значительные средства под видом кредита, не предоставив банку достаточного обеспечения.