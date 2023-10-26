Заволодіння бюджетними коштами: у поліції показали відео обшуків у міській раді Сум
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сумські поліцейські проводять слідчі дії в міській раді. Також процесуальні заходи проводяться і в інших осіб, які можуть бути причетні до злочинної схеми, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
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За попередніми даними, службові особи Сумської міської ради у змові з представниками комерційних структур налагодили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на придбання товарно-матеріальних цінностей для забезпечення потреб підрозділів ДФТГ.
З метою отримання матеріалів, що можуть мати значення для кримінального провадження, співробітники управління стратегічних розслідувань в Сумській області та Сумського райуправління поліції проводять санкціоновані обшуки у приміщеннях службових осіб міської ради та за місцями мешкання фігурантів.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури тривають.
Нагадаємо
Зранку у Сумській міській раді проводять обшуки у виконуючої обов'язки сумського міського голови Юлії Павлик.