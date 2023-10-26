Завладение бюджетными средствами: в полиции показали видео обысков в городском совете Сум

Детали

По предварительным данным, должностные лица Сумского городского совета в сговоре с представителями коммерческих структур наладили схему завладения бюджетными средствами, выделенными на приобретение товарно-материальных ценностей для обеспечения потребностей подразделений ДФТГ.

С целью получения материалов, которые могут иметь значение для уголовного производства, сотрудники управления стратегических расследований в Сумской области и Сумского райуправления полиции проводят санкционированные обыски в помещениях должностных лиц городского совета и по местам проживания фигурантов.

Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры продолжаются.

Напомним

Утром в Сумском городском совете проводят обыски у исполняющей обязанности сумского городского головы Юлии Павлик.