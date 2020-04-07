Заволодіння 20 млн дол. "Ощадбанку": ВАКС не затвердив угоду про визнання винуватості екскерівника агрохолдингу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд не затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та ексголовою правління ПАТ "Креатив Груп", якого підозрюють у пособництві в заволодінні 20 млн доларів "Ощадбанку". В угоді йшлося про сплату 850 тисяч гривень штрафу замість ув’язнення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 2 квітня 2020 року було відмовлено у затвердженні угоди про визнання винуватості від 10 лютого 2020 року, укладеної між прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ексголовою правління ПАТ "Креатив Груп", обвинувальний акт з додатками було повернуто прокурору для продовження досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.
Так, підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі (від 7 до 12 років та від 8 до 15 років, відповідно), а також застосування додаткових видів покарань у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
"Водночас, на підставі ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 70 КК України сторони угоди узгодили обвинуваченому основне покарання у виді штрафу у розмірі 850 000 грн без позбавлення права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та без конфіскації майна", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що на думку колегії суддів, ступінь та характер сприяння обвинуваченого у проведенні кримінального провадження не відповідають тому пом’якшенню покарання, яке просили застосувати сторони угоди про визнання винуватості.
Нагадаємо, завершено розслідування у справі щодо заволодіння 20 млн дол. “Ощадбанку” .
Як повідомлялося раніше, досудовим розслідуванням зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній "Креатив" наприкінці 2013 – початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ "Ощадбанк" у сумі 20 млн доларів США, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи.