Заволодіння 20 млн дол. "Ощадбанку": ВАКС не затвердив угоду про визнання винуватості екскерівника агрохолдингу

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Вищий антикорупційний суд не затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та ексголовою правління ПАТ "Креатив Груп", якого підозрюють у пособництві в заволодінні 20 млн доларів "Ощадбанку". В угоді йшлося про сплату 850 тисяч гривень штрафу замість ув’язнення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.