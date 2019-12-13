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Розслідування щодо заволодіння 20 млн дол. “Ощадбанку” завершено

Розслідування щодо заволодіння 20 млн дол. “Ощадбанку” завершено

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Завершено розслідування у справі щодо заволодіння 20 млн дол. “Ощадбанку” . Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“Прокурорами САП 13 грудня 2019 року прийнято рішення про достатність зібраних доказів для складання обвинувального акта у провадженні за підозрою працівників АТ „Ощадбанк“, колишніх працівників і бенефіціарних власників підприємств групи „Креатив“ у заволодінні коштами банку в сумі 20 000 000 доларів. При цьому детективам НАБУ надано доручення повідомити сторону захисту про прийняте рішення та про відкриття для ознайомлення матеріалів досудового розслідування”, — йдеться в повідомленні.

САП нагадує, що у вказаному провадженні до кримінальної відповідальності притягнуто 13 осіб, серед яких, зокрема:
— колишній народний депутат України 8 скликання, колишній бенефіціарний власник компаній групи “Креатив”;

— колишня директорка департаменту корпоративного бізнесу держбанку (наразі — заступниця голови правління АТ “Ощадбанк”);

— колишній начальник управління проектного фінансування АТ “Ощадбанк” (звільнився у 2015 році з держбанку);

— колишня начальниця відділу управління проектного фінансування АТ “Ощадбанк” (наразі — очільниця зазначенного управління держбанку);

— колишні бенефіціари групи компаній “Креатив”;

— низка екс-службових та посадових осіб підприємств, що входять до складу цієї групи компаній, та оцінювач.

Як повідомлялося раніше, досудовим розслідуванням зібрано докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат як бенефіціар групи компаній “Креатив” наприкінці 2013 — початку 2014 років організував заволодіння коштами державного банку АТ “Ощадбанк” у сумі 20 млн доларів, залучивши до таких дій інших осіб, у тому числі службовців банківської установи.

Також, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі майже 15 млн грн та низки особистих зобов’язань народний депутат 8-го скликання Березкіну.

Проте, екснардеп Березкін вніс заставу і здав закордонні паспорти.

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