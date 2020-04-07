Завладение 20 млн долл. "Ощадбанка": ВАКС не утвердил соглашение о признании виновности экс-руководителя агрохолдинга

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд не утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и экс-главой правления ОАО "Креатив Групп", которого подозревают в пособничестве в завладении 20 млн долларов "Ощадбанка". В соглашении речь шла об уплате 850 тысяч гривен штрафа вместо заключения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.