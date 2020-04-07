Завладение 20 млн долл. "Ощадбанка": ВАКС не утвердил соглашение о признании виновности экс-руководителя агрохолдинга

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Высший антикоррупционный суд не утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и экс-главой правления ОАО "Креатив Групп", которого подозревают в пособничестве в завладении 20 млн долларов "Ощадбанка". В соглашении речь шла об уплате 850 тысяч гривен штрафа вместо заключения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановлением Высшего антикоррупционного суда от 2 апреля 2020 года было отказано в утверждении соглашения о признании виновности от 10 февраля 2020 года, заключенного между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и экс-главой правления ОАО "Креатив Групп", обвинительный акт с приложениями был возвращен прокурору для продолжения досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Так, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы (от 7 до 12 лет и от 8 до 15 лет, соответственно), а также применение дополнительных видов наказаний в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества .

"Вместе с тем, на основании ч. 1 ст. 69, ч. 1 ст. 70 УК Украины стороны сделки согласовали обвиняемому основное наказание в виде штрафа в размере 850 тысяч грн без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества" , - отмечается в сообщении.

Сообщается, что по мнению коллегии судей, степень и характер содействия обвиняемого в проведении уголовного производства не соответствуют тому смягчению наказания, которое просили применить стороны сделки о признании виновности.

Напомним, завершено расследование по делу о завладении 20 млн долл. "Ощадбанка".

Как сообщалось ранее, досудебным расследованием собраны доказательства, которые дают достаточные основания полагать, что бывший народный депутат как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 - начале 2014 годов организовал завладение средствами государственного банка АО "Ощадбанк" в сумме 20 млн долларов США, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения.

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