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Завезти гуманітарну допомогу в Торецьк майже неможливо, всі під’їздні шляхи обстрілюються

Завезти гуманітарну допомогу в Торецьк майже неможливо, всі під’їздні шляхи обстрілюються

Київ • УНН

 • 23431 перегляди

У Торецьку на Донеччині залишилося близько 2 тис. жителів. Доставка гуманітарної допомоги ускладнена через обстріли, а ворог щодня намагається проникнути диверсійними групами, які відбивають Сили оборони.

В Торецьку на Донеччині залишилося близько 2 тис. людей. Завезти гуманітарну допомогу в місто майже не можливо, тому що всі під’їзді шляхи прострілюються. Ворог кожного дня намагається проходити диверсійними групами, але Сили оборони вибивають їх з міста. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим  Філашкін, передає УНН.

В Торецьку зараз залишилося близько 2 тис. людей. Ворог кожного дня намагається проходити диверсійними групами, але наші Сили оборони їх з міста вибивають. Завезти гуманітарну допомогу в місто Торецьк майже не можливо, тому що всі під’їзді шляхи прострілюються в повному обсязі всіма наявними видами озброєння

 - розповів Філашкін.

Він зазначив, що завозять  гуманітарку тільки по ночі, якщо дозволяє безпекова складова.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що на Торецькому напрямку точилися 23 бої, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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