Завезти гуманітарну допомогу в Торецьк майже неможливо, всі під’їздні шляхи обстрілюються
Київ • УНН
У Торецьку на Донеччині залишилося близько 2 тис. жителів. Доставка гуманітарної допомоги ускладнена через обстріли, а ворог щодня намагається проникнути диверсійними групами, які відбивають Сили оборони.
В Торецьку на Донеччині залишилося близько 2 тис. людей. Завезти гуманітарну допомогу в місто майже не можливо, тому що всі під’їзді шляхи прострілюються. Ворог кожного дня намагається проходити диверсійними групами, але Сили оборони вибивають їх з міста. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
В Торецьку зараз залишилося близько 2 тис. людей. Ворог кожного дня намагається проходити диверсійними групами, але наші Сили оборони їх з міста вибивають. Завезти гуманітарну допомогу в місто Торецьк майже не можливо, тому що всі під’їзді шляхи прострілюються в повному обсязі всіма наявними видами озброєння
Він зазначив, що завозять гуманітарку тільки по ночі, якщо дозволяє безпекова складова.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що на Торецькому напрямку точилися 23 бої, зокрема, біля Неліпівки, Торецька та Нью-Йорка.