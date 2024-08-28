Завезти гуманитарную помощь в Торецк почти невозможно, все подъездные пути обстреливаются

В Торецке Донецкой области осталось около 2 тыс. человек. Завезти гуманитарную помощь в город почти невозможно, потому что все подъездные пути простреливаются. Враг каждый день пытается проходить диверсионными группами, но Силы обороны выбивают их из города. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

В Торецке сейчас осталось около 2 тыс. человек. Враг каждый день пытается проходить диверсионными группами, но наши Силы обороны их из города выбивают. Завезти гуманитарную помощь в город Торецк почти невозможно, потому что все подъездные пути простреливаются в полном объеме всеми имеющимися видами вооружения - рассказал Филашкин.

Он отметил, что завозят гуманитарку только по ночам, если позволяет составляющая безопасности.

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Генштаб сообщал, что на Торецком направлении шли 23 боя, в частности, возле Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.