Завершено розслідування у справі Марусі Звіробій та нардепа Софії Федини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі щодо погроз вбивством Президенту України Володимиру Зеленському. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Андрій Писаренко.
“Завершено досудове розслідування у справі щодо погроз вбивством Президенту України Володимиру Зеленському, підозрюваними у якій є Маруся Звіробій (Олена Біленька) та народний депутат України Софія Федина”, - сказав адвокат.
За його словами, наразі повідомили про відкриття матеріалів для ознайомлення перед скеруванням до суду лише стороні захисту Звіробій.
Як повідомлялося, суд не продовжив запобіжний захід Марусі Звіробій.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для Марусі Звіробій (Олені Біленькій), яку підозрюють у погрозі вбивством Президенту України Володимиру Зеленському й зобов’язав носити електронний браслет.
Як повідомляв УНН, волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій) повідомили про підозру за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України — щодо погрози вбивством Президенту України. 6 лютого Державне бюро розслідувань вручило їй дане повідомлення про підозру.