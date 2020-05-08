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Завершено расследование по делу Маруси Звиробий и нардепа Софии Федыны

Киев • УНН

 • 68598 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Завершено досудебное расследование по делу об угрозах убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Андрей Писаренко.

Завершено расследование по делу Маруси Звиробий и нардепа Софии Федыны

"Завершено досудебное расследование по делу об угрозах убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому, подозреваемыми в котором есть Маруся Звиробий (Елена Биленька) и народный депутат Украины София Федына", - сказал адвокат.

По его словам, сейчас сообщили об открытии материалов для ознакомления перед направлением в суд только стороне защиты Звиробий.

Как сообщалось, суд не продлил меру пресечения Маруси Звиробий.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для Маруси Звиробий (Елене Биленькой), которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому и обязал носить электронный браслет.

Как сообщал УНН, волонтерке Маруси Звиробий (Елене Биленькой) сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - относительно угрозы убийством Президенту Украины. 6 февраля Государственное бюро расследований вручило ей данное сообщение о подозрении.

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