Завершено расследование по делу Маруси Звиробий и нардепа Софии Федыны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Завершено досудебное расследование по делу об угрозах убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Андрей Писаренко.
"Завершено досудебное расследование по делу об угрозах убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому, подозреваемыми в котором есть Маруся Звиробий (Елена Биленька) и народный депутат Украины София Федына", - сказал адвокат.
По его словам, сейчас сообщили об открытии материалов для ознакомления перед направлением в суд только стороне защиты Звиробий.
Как сообщалось, суд не продлил меру пресечения Маруси Звиробий.
Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для Маруси Звиробий (Елене Биленькой), которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому и обязал носить электронный браслет.
Как сообщал УНН, волонтерке Маруси Звиробий (Елене Биленькой) сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - относительно угрозы убийством Президенту Украины. 6 февраля Государственное бюро расследований вручило ей данное сообщение о подозрении.