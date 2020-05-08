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Суд не продовжив запобіжний захід Марусі Звіробій

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Печерського районний суд Києва відмовився продовжувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для Марусі Звіробій (Олені Біленькій), яку підозрюють у погрозі вбивством Президенту України Володимиру Зеленському. Таким чином у Звіробій немає жодного запобіжного заходу. Про це повідомив адвокат Андрій Писаренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Суд не продовжив запобіжний захід Марусі Звіробій

“...слідча суддя Печерського суду повернула прокуророві у справі “потерпілого Зеленського” клопотання про продовження процесуальних обов’язків Марусі Звіробій. Тепер у Марусі немає жодного запобіжного заходу у цій “надзвичайно складній справі”, — написав адвокат.

За його словами, одинадцять прокурорів Офісу генерального прокурора не змогли вчасно подати релевантне клопотання.

Так, суд ухвалив клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні — заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора Декайла Олександра Петровича про продовження строку обов’язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану Біленьку Олену повернути прокурору.

Нагадаємо, Печерського районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для Марусі Звіробій (Олені Біленькій), яку підозрюють у погрозі вбивством Президенту України Володимиру Зеленському й зобов’язав носити електронний браслет.

Як повідомлялося в УНН, волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій) повідомили про підозру за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України — щодо погрози вбивством Президенту України. 6 лютого Державне бюро розслідувань вручило їй дане повідомлення про підозру.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, 26 жовтня 2019 року народна депутатка України Софія Федина та громадянка Маруся Звіробій, перебуваючи у Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube та в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю.

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