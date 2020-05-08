Суд не продлил меру пресечения Маруси Звиробий

“... следственная судья Печерского суда вернула прокурору по делу “потерпевшего Зеленского” ходатайство о продлении процессуальных обязанностей Маруси Звиробий. Теперь у Маруси нет ни одной меры пресечения в этом “чрезвычайно сложном деле”, — написал адвокат.

По его словам, одиннадцать прокуроров Офиса генерального прокурора не смогли вовремя подать релевантные ходатайства.

Так, суд принял ходатайство старшего группы прокуроров в уголовном производстве — заместителя начальника отдела Офиса Генерального прокурора Декайла Александра Петровича о продлении срока обязанностей, предусмотренных ч.5 ст. 194 УПК Украины, возложенных на подозреваемую Беленькую Елену вернуть прокурору.

Напомним, Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства для Маруси Звиробий (Елене Беленькой), которую подозревают в угрозе убийством Президенту Украины Владимиру Зеленскому и обязал носить электронный браслет.

Как сообщалось во УНН волонтерке Маруси Звиробий (Елене Беленькой) сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины — относительно угрозы убийством Президенту Украины. 6 февраля Государственное бюро расследований вручило ей данное сообщение о подозрении.

Напомним, по предварительной информации, 26 октября 2019 года народный депутат Украины София Федина и гражданка Маруся Звиробий, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью.